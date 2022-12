Salvini | Landini critico come Bankitalia? Fatte ottime scelte

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il leader della Cgil Maurizio "boccia una manovra economica che aumenta le pensioni minime e gli stipendi fino a 20.000 euro, che cancella la legge Fornero e aumenta la Flat Tax per le Partite Iva, ...

Lo afferma il vicepremier Matteocommentando le reazioni all'incontro tra governo e sindacati. .... ha continuato, chiarendo che "sono in programma in tutte le regioni delle iniziative con ... Presenti all'incontro, oltre al presidente, il vicepremier Matteo, il ministro per le Riforme ...Il leader della Cgil Maurizio "boccia una manovra economica che aumenta le pensioni minime e gli stipendi fino a 20. (ANSA) ...Il vicepremier risponde così alle polemiche sull'uso del contante. Ai microfoni dei cronisti, sulla manovra Salvini si definisce "orgoglioso" ...