Salto con gli sci | i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt | tre uomini e due donne in Germania

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Prosegue ladeldicon gli sci con latedesca di, in programma da dopodomani 9 dicembre con i salti di qualificazione, fino a domenica 11. Nell’occasione si terranno gare sia per il circuito maschile, che per quello femminile, come già accaduto a Wisla, in Polonia, nell’appuntamento che ha aperto la stagione. Data la compresenza di, sul trampolino HS 142.0, ci sarà spazio anche per una gara a squadre mista, la prima della stagione. In campo maschile saranno tre i portacolori azzurri: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon. In campo femminile saranno invece due le azzurre, ovvero le sorelle Lara e Jessica Malsiner. Di seguito il calendario completo della terzadella ...

