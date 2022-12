(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Come stabilito si è tenutaa Palazzo Sant’Agostino ladiconsiliare convocata dal PresidenteProvincia diFranco Alfieri per la definizione degli orientamenti strategici dell’Ente nei confronti del proprio territorio. “Abbiamo definito – dichiara il Presidente Franco Alfieri – la convocazione dei Sindaci per avviare un percorso di risoluzioneproblematica di fitti passivi di immobili adibiti a scuole. Abbiamo fissato la data per incontrare il Presidente Uncem e i Presidenti delle Comunità montane in merito alla manutenzione ordinaria delle “strade di montagna”. Faremo unacon i Gruppi di Azione Locale e un’altra con i Sindaci dell’area interna “Cilento interno” ...

Salerno, le decisioni prese oggi nella riunione della maggioranza Stampa Come stabilito si è tenuta oggi a Palazzo Sant'Agostino la riunione di maggioranza consiliare convocata dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri per la definizione degli orienta ...