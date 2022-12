Sala | “Preferivo San Siro ristrutturato | ma Inter e Milan hanno altri progetti”

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Beppetorna a parlare della questione SanIl sindaco dio Beppe, a margine della cerimonia degli Ambrogini d’oro, rispondendo a precisa domanda, è tornato a parlare della questione San. Il primo cittadino meneghino ha ribadito come lui preferiva la ristrutturazione dell’impianto attuale, mentre le squadre. Ecco le sue parole. “La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto Sanma se le squadre non ne vogliono sapere, io non è che posso ledere i loro diritti”. L'articolo proviene damagazine.