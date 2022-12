Rossi Campus Bio-Medico | Innovazione vera sfida post pandemia

Così Andrea, Amministratore delegato e Direttore generale dell'universitàBio - medico di Roma , a margine della prima edizione dell'Healthcare Innovation Forum promosso da Core, in ...Così Andrea, Amministratore delegato e Direttore generale dell'universitàBio - medico di Roma, a margine della prima edizione dell'Healthcare Innovation Forum promosso da Core, in ...(Adnkronos) – “L’Healthcare Innovation Forum nasce dal desiderio di dedicare una giornata all’innovazione nella salute, che sicuramente è uno degli elementi principali di approfondimento di studio e d ...(Adnkronos Salute) - Sanità e innovazione al centro di Healthcare Innovation Forum, l'appuntamento alla sua prima edizione sulle innovazioni in campo ...