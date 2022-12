Roma | incendio distrugge appartamento | 130 persone evacuate | le famiglie costrette a dormire in auto

(Di mercoledì 7 dicembre 2022). Sono 134 lein strada da ieri sera, per un totale di 34 nuclei familiari che si sono visti cacciati di casa da unimprovviso che ha reso inagibile la loro struttura. Hanno passato la notte in, al freddo, in condizioni di assoluta precarietà e questa notte, se non si raggiugnerà una soluzione con il Campidoglio, potrebbe accadere di nuovo. La protezione civile si è mobilitata subito nel fornire beni di prima necessità e coperte per aiutarli ad affrontare le ore più fredde, ma situazione rimane critica. Una soluzione provvisoria sarebbe stata andare in una chiesa, per rifugiarsi, ma loro hanno preferito rimanere nei pressi della loro abitazione, dove si sentono più a casa, dove da tempo vivono. Cause, pista criminale o colposa non escluse, ...

