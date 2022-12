(Di mercoledì 7 dicembre 2022)Marcoha incontrato, il 5 dicembre scorso, la Ministra degli Esteri eCooperazione per l’Africa OrientaleRepubblica Unita di, Professoressa Stergomena Tax. Nel corso di un incontro molto cordiale, la Titolare degli Esteri ha esordito, pregandodi porgere gli auguri di buon lavoro ed il saluto suo ePresidenteRepubblica, Samia Suluhu Hassan,Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Tax, nell’esprimere “la sua più viva soddisfazione per la nomina di una donna a Capo del Governo italiano”, ha sottolineato ...

Il Denaro

"La firma di questo accordo ci consentirà di rafforzare la relazione trae Tbilisi in molti settori. In particolare, la nostra candidatura a2030 fornisce una cornice importante in cui ...Finalista nazionale di Elettro Wave Festival Italia (la parentisi elettronica di Arezzo Wave), apre i live di Ellen Allien e Meg, entrambi al Brancaleone di, gira un videoclip (Kill My Days) a ... Roma Expo 2030, l'ambasciatore Lombardi chiede l'appoggio della Tanzania alla candidatura italiana - Ildenaro.it L'associazione del presidente Alessandrini ha ricevuto a Roma un premio dalla 'Fondazione Entain': presente anche l'ex calciatore, campione del mondo con l'Italia nel 2006 ...Premiata a Roma Sportinsieme dalla Fondazione Entain per l’ideazione e organizzazione del primo campionato europeo di padel mixto (atleti con e senza disabilità che si affronteranno sullo stesso campo ...