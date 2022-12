Riparte dalla AS Roma il viaggio di Rai Kids nel mondo del calcio giovanile italiano

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Jean Paul Touadi con Chris Smalling– Mettiamo fuorigioco il razzismo. . Venerdì 9 dicembre, alle ore 17.50, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e RaiPlay torna la trasmissione dedicata al giuoco dele ai suoi valori, tra cui il rifiuto del razzismo, realizzata con il Patrocinio della Lega Serie A. Dopo aver raccontato le storie delle giovani promesse di Genoa, Atalanta, Sassuolo, Venezia, Hellas Verona e Cagliari, il programma prosegue con gli altri club della Seria A TIM 2022/2023 per presentare i calciatori in erba che stanno crescendo nelle squadre giovanili dei club. La prima puntata di “Offside Racism” parte dal campo della rappresentativa Under 18 dell’AS, con la storia di Jean Paul Touadi, un giovane difensore centrale, nato in Italia da genitori di origini congolesi. Per ...