Regione Puglia | i tre consiglieri passati ad Azione sono stati estromessi dalla maggioranza Dichiarazione di Michele Emiliano

Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato Pd e capogruppo in commissione Bilancio rispondendo alle dichiarazioni del leader di Azione, Carlo Calenda , oggi in, dopo la costituzione del ...Prima tra tutte, la disponibilità espressa oggi da Carlo Calenda a governare ininsieme ai 5 stelle. Calenda ha compreso, ma solo per sano opportunismo politico e solo in questo caso ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano dichiara: “La nostra è una coalizione che si basa su un programma condiviso e su intese politiche che sono il risultato di percorsi pubblici e tras ...«Vorremmo ricordargli che la Puglia, che dice di essere stata frenata in questi anni, è la Regione del sud cresciuta più della media italiana e anche nel primo semestre 2022 la Puglia è al +5,6% di ...