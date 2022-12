Rebecca Corsi | “Prima che uomini o donne siamo persone Così cambieremo il calcio”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Lega Serie A ha eletto(33 anni) come nuovo consigliere di Lega, nel corso dell’assemblea di martedì 7 dicembre 2022. L’attuale ad dell’Empoli ha ricevuto 11 voti a favore (con sei schede bianche, una per Lotito e una nulla mentre la Fiorentina non ha votato poiché non in presenza), diventando ladonna ad essere eletta nel consiglio di Lega da Rosella Sensi, che lasciò la carica dopo la cessione della Roma nel 2011. “Alla terza votazione è stato eletto il consigliere non indipendente di Lega,, amministratore delegato dell’Empoli. “È un segnale importante per il programma di cambiamenti e trasformazioni che la Lega dovrà intraprendere nei prossimi anni”, ha spiegato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Tra le altre decisioni, l’assemblea ha stanziato ...