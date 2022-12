Rebecca Corsi | ' Prima che uomini o donne siamo persone Così cambieremo il calcio'

La Lega Serie A ha eletto(33 anni) come nuovo consigliere di Lega, nel corso dell'assemblea di martedì ...Infine, a proposito di Lega, una doverosa sottolineatura: 'Come nuovo consigliere è stata eletta una donna (, figlia del presidente dell'Empoli Fabrizio, n.d.r.). Ha esperienza, che ha ...Il presidente della Lazio ha ricevuto ieri il premio Colalucci a Roma: “Di giocatori forti al mondo ce ne sono, quello che manca sono i presidenti. La Juve Non può essere considerata il male del calc ...Sul palco del Premio Colalucci, pungolato dal giornalista di Sky Paolo Assogna, il presidente della Lazio (e senatore) non riparmia nessuno: ecco il suo show ...