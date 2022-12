Reati fiscali | sequestrati beni per 900mila euro

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella mattinata odierna militari della Compagnia di Martina Franca della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, die disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di circa 900 mila.Il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Taranto, trae origine da una complessa attività investigativa, delegata e coordinata in ogni fase dalla Procura della Repubblica di Taranto, condotta nei confronti di una società, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di macchinari, con formale residenza fiscale in un paese estero, la quale avrebbe radicato sul territorio italiano il centro direzionale della propria gestione amministrativa e di fatto generato un crocevia di scambi commerciali, configurando la fattispecie illecita della cd. “esterovestizione” societaria.Infatti, la ...