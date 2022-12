Rapine con l' auto della defunta | così agiva la banda dei ladri di pensioni

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I malviventi sono stati incastrati dal riconoscimentovettura usata per mettere a segno i colpi e per il particolare tatuaggio di uno dei due

...i Verdi francesi hanno vinto sette cittàpiù di 100.000 abitanti: Strasburgo, Bordeaux, ... trae violenze, anche il ministro dell'Interno macroniano Gerard Darmanin a settembre ha denunciato ......nella notte ha arrestato tre persone accusate a vario titolo di aver tentato due diversetra ... nei pressi di viale Belfiore, una della " pantere " si è imbattuta in un ragazzo in fugauna ...Sono stati identificati e arrestati i responsabili delle rapine agli uffici postali di Garbagnate e di Gorgonzola. Uno era in permesso premio mentre scontava ...Sui conti dei commercianti pesa più la gestione del contante o il balzello che si paga accettando il pagamento con una carta di credito o un bancomat Ecco il confronto ...