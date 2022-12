(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, presso il salone di Casa Cultura Santa Caterina, si è tenuto un incontro suldela Monreale, col fine di evidenziare i lavori svolti nel corso degli ultimi due anni, di mettere in luce le procedure da eseguire in caso di individuazione di cani randagi e di far emergere le problematiche che ancora oggi investono ladi questo. I relatori dell’incontro sono stati, l’ex assessore Paola Naimi, il suo successore, l’assessore Giuseppe Di Verde, il Comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, l’associazione Oasi Lega Internazionale Vigilanza Sicilia, con la presidente Eleonora Proietti e il vice presidente Alessio Di Dino, ed il direttore sanitario del canile municipale di Palermo Luigi Arcuri. L’ex assessore Paola Naimi ha fatto un ...

filodirettomonreale.it

...sterilizzato il Comune di Trapani rimborserà all'Azienda sanitaria una somma di 40 euroIVA. ...che comporterà un abbattimento dei costi oggi sostenuti per contenere il fenomeno del. Il ......a rendere difficoltoso ed oneroso il recupero da parte degli eventuali proprietari, in ... significa non fare le dovute campagne di sensibilizzazione, di contrasto deled a favore ... Randagismo: oltre 40 mila euro stanziati per la gestione del fenomeno Passo in avanti, a Trapani, nella lotta al fenomeno del randagismo. Il Comune, infatti, ha rinnovato la convenzione ...Il contributo andrà a finanziare le iniziative di LEIDAA contro il randagismo. Questo odioso fenomeno ... ma spesso è la premessa per ripugnanti abusi, oltre ad avere conseguenze negative sulla salute ...