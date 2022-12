Rabiot | ' Juve | per lo scudetto non è finita Futuro? La Premier'

Una partita dal fascino particolare, di cuiha parlato in conferenza stampa . Il centrocampista francese, però, si è soffermato anche sulla Juventus e in particolare sulla rincorsa scudetto: "...Commenta per primo La Premier League tenta Adriene lui non chiude. Il centrocampista della Juventus è intervenuto in conferenza stampa dal ...ho lavorato molto da quando sono arrivato alla'.Da oggetto del mistero a protagonista con la Juventus, da riserva in Nazionale a elemento quasi insostituibile per il c.t. Deschamps: la parabola sportiva di Adrien Rabiot sta vivendo un momento di gr ...Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato anche del suo futuro. Il calciatore classe 1995 è in scadenza a giugno ...