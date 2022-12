Qatar 2022 | Vlasic senza paura | Ce la possiamo giocare contro il Brasile

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nikolaracconta alla Gazzetta dello Sport come la Croazia approccerà il quarto di finaleil, dopo aver eliminato alla lotteria dei rigori un indomito Giappone: "Ho voluto calciare per primo il rigore, mi ...

Yassine Bounou, meglio conosciuto come Bono, è l'eroe del Marocco dopo i tre rigori parati alla Spagna. L'estremo difensore si ispira d'altronde a Sergio Goycoechea, il portiere dell'Argentina che a ...Nikola Vlasic racconta alla Gazzetta dello Sport come la Croazia approccerà il quarto di finale contro il Brasile, dopo aver eliminato alla lotteria dei rigori un indomito Giappone: "Ho voluto ...Rigori. Dagli undici metri Bounou ne para due, Sarabia colpisce il palo e Hakimi segna quello decisivo con un cucchiaio: Marocco ai quarti di finale Il Marocco vince la sfida ai calci di rigore ed eli ...Qatar 2022, le parole di Vlasic (Croazia): “Il Brasile è fenomenale, ma possiamo batterlo. Ero in fiducia, mi ero allenato molto sui rigori nei due giorni prima della partita ed era andato tutto bene.