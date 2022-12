Qatar 2022 | è il Mondiale degli oriundi | Marocco e Tunisia guidano la classifica

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tra le tante particolarità dei Mondiali di, spicca una massiccia presenza‘. Sono infatti ben 137 i calciatori convocati per la Coppa del Mondo che non sono nati nello stesso paese di cui indossano la maglia. Un dato significativo, considerando dunque che circa un sesto832 giocatori convocati hanno origini straniere. La nazionale più multiculturale è il, con ben 14 giocatori nati altrove, a pari merito con la. Due esempi (uno per parte) sono Achraf Hakimi, nato in Spagna tanto da avere la doppia cittadinanza, e Wahbi Kahzri, nato in Francia, proprio la squadra a cui ha segnato nella fase a gironi. Sono invece solamente quattro le Nazionali incon tutti e 26 i calciatori nati in patria. Si tratta di ...

È un Marocco talentuoso, irriverente e " multiculturale " quello arrivato ai quarti di finale dei Mondiali di eliminando la Spagna , un traguardo storico per il movimento calcistico del paese nordafricano e in realtà per tutta l' Africa : dal portiere Bounou all'attaccante del Bari Cheddira , ... Il Marocco, ha compiuto un'impresa storica con la vittoria sulla Spagna ed il passaggio ai quarti di finale in una coppa del mondo, che per la prima volta si è svolta in una Nazione araba ed a maggior ...