Qatar 2022 | Brasile punta il titolo | in quota la Francia cerca il bis davanti a Messi e CR7

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Terminati gli ottavi di finale con la sorprendente sconfitta della Spagna contro il Marocco e la roboante vittoria del Portogallo contro la Svizzera, è stato delineato il quadro delle otto nazionali che si contenderanno iliridato. Come alla vigilia della mondialeiota per gli esperti di Sisal in pole c'è il, dato vincente – per quello che sarebbe il sestodella propria storia - a 2,75, in vantaggio sulla, trascinata da un Kylian Mbappé extra-lusso, offerta 5. Leggermente più attardate Argentina e Portogallo, ina 6, con Leoe Cristiano Ronaldo a caccia della ciliegina sulla torta di un'incredibile carriera. Come riporta Agipronews, si gioca a 7,50 il trionfo dell'Inghilterra a 56 anni ...