Pugilato | morto l’arbitro Mills Lane

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)all’età di 85 anni. L’ex pugile, che vanta in carriera 10 vittorie ed una sconfitta tra i professionisti, è stato il leggendario arbitro del match durante il quale Mike Tyson strappò con un morso un pezzo dell’orecchio di Evander Holyfield nel 1997.era noto per la sua frase pre-combattimento (“Andiamo”) e per il suo atteggiamento diretto sul ring, e ha arbitrato il suo primo campionato del mondo nel 1971 e concludendo la sua carriera nel 1998. SportFace.

... che ha officiato in particolare durante il match nel quale Mike Tyson ha strappato un pezzo dell'orecchio del suo rivale Evander Holyfield, èall'età di 85 anni . Lo ha annunciato la Boxing ...E pieno sostegno a quegli eroi che oggi difendono la libertà del nostro Paese", ha dichiarato il sindaco di Kiev, l'ex campione diVitali Klitschko . Kherson bombardata Une quattro ...Il leggendario arbitro di boxe americano Mills Lane, che ha officiato in particolare durante il match nel quale Mike Tyson ha strappato un pezzo dell'orecchio del suo rivale Evander Holyfield, è morto ...E' morto all'età di 85 anni Mills Lane, l'arbitro di boxe della Hall of Fame che era sul ring durante il famoso incontro in cui Mike Tyson morse l'orecchio di ...