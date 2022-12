Premio “antirazzista” a Harry e Meghan alla vigilia della serie tv che ha già scatenato polemiche

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dell’uscita (condocu-Netflix di, i due – duca e duchessa di Sussex – sono stati insigniti del celebreassegnato d“Robert F. Kennedy Human Rights Foundation” durante il “Gala Ripple of Hope” organizzato in onore di RFK a New York e tenutosi martedì 6 dicembre. Kerry Kennedy – la settima degli undici figli di Robert F. Kennedy ed Ethel Kennedy – aveva già annunciato nelle scorse settimane la sua decisione di voler rendere omaggio ai due per la posizione “eroica” da loro assunta contro il “razzismo strutturale”famiglia reale oltre che per il loro impegno sul temasalute mentale....