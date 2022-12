Premier Padel | Milano entra nel vivo | in campo tutti i big

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Prima il derby, poi i big. L'Allianz Cloud accoglie i numeri uno della 'pala' per il secondo turno del P1 di, l'ultimo torneo del, il nuovo circuito della FIP. Dopo aver incantato ...

Prima il derby, poi i big. L'Allianz Cloud accoglie i numeri uno della 'pala' per il secondo turno del P1 di Milano, l'ultimo torneo del, il nuovo circuito della FIP. Dopo aver incantato il Foro Italico con una finale da più di settemila posti e tanto entusiasmo, stavolta tocca al palazzetto di Milano. ITALIANI Martedì ...I neocampioni d'Italia hanno superato 6 - 3, 6 - 3 in un'ora e 16 Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo e, nel secondo turno del MilanoP1, affronteranno mercoledì (quarto match sul ...All’Allianz arrivano i campioni: Belasteguin, Coello, Galan, Lebron, Navarro. Cassetta/Cremona al secondo turno contro Gonzalez e Ruiz ...(Adnkronos) – Il derby italiano che ha infiammato la serata dell’Allianz Cloud lo hanno vinto Simone Cremona e Marco Cassetta. I neocampioni d’Italia hanno superato 6-3, 6-3 in un’ora e 16' Lorenzo Di ...