Pos e Superbonus | maggioranza cerca la quadra Sindacati da Meloni

- Giornata importante sul percorso della manovra che Giorgia Meloni chiede di accelerare. Forza Italia anticipa: ci sarà un emendamento per prorogareal 2023 e sbloccare i ...Il governo mette a punto la revisione della manovra: proroga per ilal 31 dicembre. Partita aperta sule sui congedi ...Giornata importante sul percorso della manovra che Giorgia Meloni chiede di accelerare. Forza Italia anticipa: ci sarà un emendamento per prorogare superbonus al 2023 e sbloccare i crediti ...Alessandro Cattaneo ha parlato ai giornalisti della manovra davanti a Palazzo Chigi dove è in corso l'incontro tra il governo e i capigruppo di maggioranza ...