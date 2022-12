Portogallo | Ronaldo snobba le ‘riserve’ | lavora in palestra insieme ai titolari contro la Svizzera

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non si placa la polemica che vede coinvolto Cristiano, rimasto in panchina per oltre 70? nel match degli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022 tra. Dopo aver lasciato il campo da solo, senza unirsi alla squadra per i festeggiamenti, CR7 fa parlare di sé anche il giorno seguente. Il ct Fernando Santos ha infatti diviso la squadra in due gruppi: chi è partito titolarelae chi è rimasto in panchina (compresi i giocatori subentrati).avrebbe dunque dovuto svolgere una seduta d’allenamento leggero, alla quale ha preso parte, tra gli altri, anche Rafa Leao. Il talento di Madeira ha invece optato per un lavoro inai giocatori scesi in campo dal 1? nel 6-1 alla. Al ...