Portogallo | Ronaldo smorza le polemiche | “Serata fantastica | il sogno è vivo Fino alla fine!”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Giornataper il, con un risultato storico nella più grande competizione del calcio mondiale. Prestazione di lusso da parte di una squadra piena di talento e gioventù”. Con un post sui social, Cristianoha provato are ledopo la panchina in-Svizzera che non sembrava essergli andata giù: “Congratulazioninostra nazionale. IlForza,!”. SportFace.

... nemmeno ad un semidio come Cristianoda Madeira. La panchina punitiva nell'ottavo di ...- ha dato la sensazione di stappare una volta per tutte lo smisurato talento della rosa deled ...Vinceremo Credo di sì, ma i tifosi hanno cantato pere non perché ilstesse vincendo. E non sono io a dirlo. Il Mondo lo ha visto e mi chiedo.. Perché Sono contento che il ...Una tripletta alla Svizzera e Gonçalo Ramos si è letteralmente preso la scena. Ma chi è l'attaccante che ha trascinato il Portogallo ai quartiDoha, 7 dic. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo ha salutato la "storica" vittoria del Portogallo in Coppa del Mondo contro la Svizzera, gara in cui è partito dalla panchina. L'allenatore del Portogallo..