Portogallo | Goncalo Ramos | «Vivo un sogno Ronaldo? Con noi lui è così»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), attaccante portoghese e assoluto protagonista contro la Svizzera, ha parlatonel post garaha parlatonel post gara di-Svizzera. LE PAROLE – «Non so cosa dire, sto vivendo un. Ora dobbiamo già concentrarci sulla prossima sfida, io lavoro per dare sempre il mio massimo.parla con me e con gli altri compagni di squadra, resta il capitano ed è sempre disposto ad aiutarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sorride come tutto il. Ricardo Rodriguez (Svizzera) 4,5: Serata complicata per il ... insieme agli altri difensori è corresponsabile di una marcatura troppo blanda sul giovaneRamos, ...Commenta per primo William Carvalho , al termine del successo delcontro la Svizzera, ha sottolineato, a RTP3 , la qualità della nazionale lusitana: ' L'...Ramos : 'è entrato ...L'allenatore lusitano dopo la straripante prestazione con la Svizzera che è finita 6-1 per i rossoverdi Fernando Santos si gode l'accesso ai quarti di finale, ma anche la bellissima prestazione del su ...Nonostante la travolgente vittoria ai danni della Svizzera, continua a far discutere la decisione del c.t., che replica stizzito alla tv portoghese.