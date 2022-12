Polizia segreta cinese in Italia | Piantedosi | “Seguirò personalmente il monitoraggio Non escludo sanzioni in caso di illegalità”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza non risulta alcuna autorizzazione in ordine all’attività dei centri in questione. Assicuro che le forze di, insieme all’intelligence, attueranno uncon la massima attenzione, io loe nonprovvedimenti sanzionatori indiriscontrate”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo a un question time alla Camera sulle presunte 11 stazioni dicinesi inche – secondo una denuncia della ong spagnola Safeguard Defenders – monitorano i connazionali nel nostro Paese costringendo i dissidenti al rimpatrio. Gli uffici del governo di Pechino sono stati localizzati dalla ong a ...

