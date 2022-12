(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La trattativa sull'accordo di programma in Regione si fa serrata. Scaramelli (Iv): 'Un segnale di responsabilità verso i nostri alleati'. L'obiettivo è quello di riuscire a stringere l'intesa entro ...

LA NAZIONE

La trattativa sull'accordo di programma in Regione si fa serrata. Scaramelli (Iv): 'Un segnale di responsabilità verso i nostri alleati'. L'obiettivo è quello di riuscire a stringere l'intesa entro ......alla Scala e il parterre di spettatori e ospiti che si affollano nel foyer e tra ledel Piermarini resta indiscutibilmente l'occasione più attesa e commentata, più mondana e insieme... Politica e poltrone Italia Viva ritira Meucci Esce dalla corsa per difensore civico La trattativa sull’accordo di programma in Regione si fa serrata. Scaramelli (Iv): "Un segnale di responsabilità verso i nostri alleati". L’obiettivo è quello di riuscire a stringere l’intesa entro fi ...Milano si prepara alla sua serata più glamour: accanto a politici, imprenditori e manager, molti volti noti del cinema e dello spettacolo ad ascoltare il «Boris Godunov» ...