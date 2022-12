Poison Ivy #7 | nel nuovo fumetto DC viene trasformata in un incubo body horror

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) InIvy #7, Pamela Lillian Isley (aliasIvy) dà la caccia ad una ricca industriale nella speranza di distruggerla per aver avvelenato il pianeta. Tuttavia durante la sua avventura vendicativa, cade in un tranello nemico e finisce per trasformarsi in unmutante in questoDC degno del miglior Shin’ya Tsukamoto (maestro del).Ivy #7 vede pertanto Ivy infiltrarsi nel quartier generale della FutureGas, una società di fracking con sede nel Montana e amministrata da una ricca industriale. Secondo la protagonista, questa società sulla carta sta cercando di rendere più ecologici i combustibili derivati dal petrolio con una nuova tecnologia di estrazione ma in realtà sta condannando il nostro pianeta con ...

In un'intervista rilasciata a Comic Book , Margot Robbie si è detta più che felice all'idea di poter vedere la storia d'amore tra Harley Quinn e Poison Ivy nel DC universe. Margot Robbie: ecco cosa vorrebbe nel futuro di Harley Quinn La celebre interprete della dottoressa Quinn, vista lo scorso anno in azione in " The Suicide Squad " di James Gunn. Nei fumetti e in una serie animata Harley Quinn e Poison Ivy sono state sempre una coppia , ma nella versione cinematografica il personaggio interpretato da Margot Robbie è sempre stata legata soltanto a Joker in senso romantico. I fan , tuttavia, vorrebbero vedere questa relazione sullo schermo. Margot Robbie parla del futuro di Harley Quinn: i suoi desideri e i suoi pensieri sull'evoluzione del personaggio. Ecco le ultime dichiarazioni di Margot Robbie sulla sua idea di creare una storia romantica tra Harley Quinn e Poison Ivy.