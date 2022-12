Pnrr | Tajani “Manterremo impegni | discutiamo con UE per flessibilità”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “tutti glipresi. Naturalmente c'è una certa, ma stiamo discutendo con la Commissione europea”. Così il ministro degli Esteri Antonioa margine dell'evento “La Bocconi, l'Italia e L'Europa” all'ateneo milanese commentando le parole del Capo dello Stato sul rispetto delle scadenze del. “non significa stravolgere il, ma ilè nato per dare una risposta solidale da parte dell'Europa ai cittadini dell'Unione dopo il coronavirus. Purtroppo alla tragedia del coronavirus si è aggiunta la guerra in Ucraina e l'invasione di quel Paese da parte della Russia che ha provocato una serie di ripercussioni economiche – ha aggiunto -. Ecco perchè bisogna essere più flessibili, ma da ...

... il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, la ministra dell'università Anna Maria ... Pnnr, von der Leyen: "Il primo impatto ben visibile in Italia" Il primo impatto delin Italia è "...... scaricato dagli ex M5S: 'Senza laurea, può fare a malapena uno stage' Meloni: 'non basta, l'...: 'Parole d'odio non cambieranno l'azone di governo' 'Un abbraccio a Giorgia Meloni e a sua ...MILANO (ITALPRESS) – “Manterremo tutti gli impegni presi. Naturalmente c’è una certa flessibilità, ma stiamo discutendo con la Commissione europea”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a marg ...Il presidente dell'università passa il testimone al vice Andrea Sironi. Alla cerimonia presente anche il presidente della Repubblica Mattarella. In ...