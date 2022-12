Piero Tarticchio è salito sul palco del Teatro Dal Verme per ritirare l' onorificenza civica dell' Ambrogino d' Oro di Milano |Video

... Consulta Periferie Milano, Fondazione Cariplo, Memorial Italia, Off Campus Polimi, Nicola Portinaro, Progetto Metamorfosi, Pierluisa Ratti,, Università Cardinale Giovanni Colombo ...Testimone delle foibe,commenta con il Giornale la notizia del riconoscimento che gli è stato finalmente tributato da Palazzo MarinoTra i riconoscimenti quelli ad Abatantuono, Pagani (ex Pfm) e alla giornalista Proietti. Il sindaco: «Intollerabili gli attacchi a chi si impegna per la comunità». Protesta del lavoratori della Scala ...L'ambrogino d'oro 2022 va a Marco Cappato e Diego Abatantuono. Ecco tutti i premiati e gli esclusi dalla premiazione.