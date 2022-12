Piantedosi “Nessuna autorizzazione a centri cinesi | massima attenzione”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Assicuro che le forze di polizia, in costante raccordo con il comparto intelligence, hanno in corso un monitoraggio disulla questione e che seguirò personalmente i suoi sviluppi, non escludendo provvedimenti sanzionatori in caso di illegalità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sull’apertura didella polizia cinese sul territorio italiano.si è soffermato suin Italia dove ci sarebbero sportelli per il disbrigo di pratiche amministrative. “Dagli accertamenti esperiti dal Dipartimento della pubblica sicurezza – ha affermato – non risulta alcunada parte delle articolazioni ...

