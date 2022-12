Pesi | Mondiali 2022 | Imperio 12esima a Bogotà

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giuliachiude al 12esimo posto il Mondiale distica olimpica di(Colombia). L’azzurra era terza al termine della gara del gruppo B nella categoria fino a 49 kg, ma nello strappo ha fatto fatica sollevando 80 kg al terzo tentativo, sesta misura di specialità. Nello slancio lariesce subito a tirar su 97 kg e 101 kg al secondo tentativo. Rischia poi il tutto per tutto con 105 kg, ma la spinta non riesce. 181 kg di totale per lei. La gara è stata vinta dalla cinese Jiang Huihua con 206 kg, argento per l’indiana Chanu Saikhom Mirabai con 200 di totale, bronzo all’altra cinese Zhihui Hou con 198. “Nello strappo devo ritrovare quella sicurezza che mi appartiene – ha detto Giulia al termine della gara – essendo io una ‘strappista’ contavo di fare una prova migliore, ma ora so dove devo andare a ...