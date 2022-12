Perù | presidente scioglie parlamento e dichiara stato d' emergenza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lima, 7 dic. (Adnkronos) - Ilperuviano Pedro Castillo ha sciolto ile hato lodi. I media delhanno denunciato essere in atto "un golpe" nel paese sudamericano. Parlando alla nazione, Castillo ha annunciato di voler convocare elezioni legislative da tenersi entro i prossimi nove mesi. Nel frattempo, ilperuviano governerebbe "per decreto".

...una violazione della Costituzione e produce la non obbedienza da parte delle Forze armate e della Polizia nazionale del'. Il parlamento vota per trasferire i poteri alla vice...Un violento terremoto politico sta scuotendo il. IlPedro Castillo ha appena sciolto il Parlamento , e lo ha fatto nello stesso giorno in cui il Congresso si riuniva per votare la terza mozione di impeachment contro di lui. Il capo ...