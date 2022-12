Perù | il presidente Castillo tenta colpo di Stato ma viene destituito dal Parlamento

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) - Il voto di impeachment per 'incapacità morale' approvato da 101 parlamentari su un totale di 130, in una sessione trasmessa in diretta ...

AGI - Il Parlamento delha votato la destituzione delPedro Castillo , ignorando la sua decisione di sciogliere la legislatura presa poche ore prima. Il voto di impeachment per 'incapacità morale' è stato ...- Il voto di impeachment per 'incapacità morale' approvato da 101 parlamentari su un totale di 130, in una sessione trasmessa in diretta ...