Perù | colpo di stato di Castillo fallito | arrestato Dina Boluarte nuovo presidente

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)aveva dichiarato in un discorso alla nazione lodi emergenza, introdotto il coprifuoco e chiesto ai possessori di armi di consegnarle entro 72 ore alla più vicina stazione di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Pedro Castillo non è più il presidente del. Al termine di una giornata di caos segnata da un tentativo di golpe da parte del leader, il Parlamento peruviano lo ha infatti destituito con una procedura d'urgenza, accelerando un ...Si tratta di undi Stato che aggrava la crisi politica e istituzionale che la società ... La procura peruviana ha fermato l'ormai ex presidente delpresso la sede della prefettura di Lima, ... "Colpo di Stato in Perù". Castillo scioglie il Parlamento: cosa sta succedendo