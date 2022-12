“Perché non sono andato” Signorini e le nozze di Francesca Cipriani | era anche testimone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Finalmente è arrivata una risposta al giallo che ha incuriosito il pubblico e parte dello showbiz negli ultimi giorni. Alfonsoha realmente dato buca al matrimonio die Alessandro Rossi? La coppia lo aveva scelto con tanto rispetto e riconoscenza comedi, però non si è visto. Dopo che le sue ‘creature’ del GF Vip 4, incontrati per la prima volta nell’appartamento di Cinecittà, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro gli hanno affidato l’importante ruolo di padrino del loro figlio Gabriele, Alfonsodoveva essere ildied Alessandro Rossi. Cos’è successo alla fine?Alfonso ...

Sport Fanpage

... ma la cosa fondamentale è saper autogestirsi eesagerare'.anche se è breve il periodo in cui ogni trasgressione a tavola è concessa, il rischio è quello di cadere (in molto casi ri - ...Le parole nette del ministro della salute Schillaci contro l'obbligatorietà vaccinale sono importantici saranno più né ricatti sul lavoro né green pass. Ma concentriamoci su Bankitalia. '... Perché non si giocano partite dei Mondiali oggi e domani