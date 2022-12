Per la disponibilità PS5 a Natale 2 soluzioni possibili su Amazon e GameStop

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Chi è a caccia di nuovaPS5 per le feste dideve vedersela, come sempre, con la carenza della console di casa Sony. In realtà, ancora per il terzoconsecutivo, il prodotto risulta quasi introvabile presso gli store fisici e anche online. Dueper il probabile acquisto passano però per: si tratta di tentativi che non ci danno l’assoluta certezza dell’acquisto ma almeno la speranza di giungere alla tanto agognata transazione. Partiamo da, lo store del settore gaming che nel corso di questo 2022 ha offerto il maggior numero di occasioni di ricevere proprio la console di casa Sony. Per la cronaca, l’ultima flash sale con protagonista proprio la console ha avuto luogo nella ...