Pd sempre diviso | nel comitato si discute su nome vocazione maggioritaria

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La discussione nel Pd non si spegne, anche se - raccontano - la riunione del `sottodemocrazia e partecipazione' non è arrivata ai livelli di scontro della seduta di insediamento delcostituente della settimana scorsa. Si parlava di assetti istituzionali, appunto di "democrazia e partecipazione", ma la discussione è finita soprattutto sul ruolo del Pd -o no - e suldel partito, che la sinistra vorrebbe cambiare per aggiungere la parola "lavoro".L'incontro è stato aperto da Enrico Letta e il segretario è rimasto "in tema", parlando appunto di stato di diritto, democrazia malata e crisi della partecipazione. In tutto il mondo - ha sottolineato Letta - la democrazia appare sotto attacco. Il numero di Paesi a regime democratico per la prima volta dopo decenni ...