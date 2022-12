Paupisi | il consigliere Maria Cutillo pungola l’amministrazione sul servizio mensa nelle scuole

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBagarre in seno al consiglio comunale disu una questione di stringente interesse per tutta la cittadinanza. Ilcomunaleha chiesto, nel consiglio comunale tenutosi lo scorso 23 novembre le ragioni per le quali non c’è ancora stato l’affidamento deldiscolastica. “La data di inizio dell’anno scolastico è una certezza – ha riferito il– non un evento improvviso e non prevedibile. Visto che l’appaltoera già scaduto con la fine dell’anno scolastico 2021/2022, mi sembra inaccettabile – ha ammonito ancora la– un simile ritardo nella pubblicazione del nuovo bando”. Poi la stoccata nei confronti del...