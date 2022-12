Paola Turci | il 9 dicembre esce il nuovo singolo | ”Caramella”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)venerdì 9” ildi, disponibile da oggi in pre-save e da venerdì in radio.torna con unPhoto Credits © Andrea Melaranci”, prodotto da Diego Calvetti, è ildiche anticipa il prossimo progetto discografico indipendente della cantautrice e che segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo album “Viva da morire”. “” è diretto e allo stesso tempo intimo, colorato di ironia e adatto a tracciare ilpercorso di...

La minaccia bionda di Patty Pravo, i volti di donna di Fiorella Mannoia, Noemi e. Ma non mancheranno spettacoli teatrali che vedranno coinvolti artisti del posto. Spazio anche anche a ...Esce il 9 dicembre Caramella (Bambini srl/distribuito da Believe), il nuovo singolo di, prodotto da Diego Calvetti. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico indipendente della cantautrice e segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo ...Il 9 dicembre esce “Caramella” il nuovo singolo di PAOLA TURCI, disponibile da oggi in pre-save e da venerdì in radio.Mondiali 2022 Qatar calendario partite giorno per giorno: chi gioca oggi mercoledì 7 dicembre, orari, dove vedere la partita in tv, canale ...