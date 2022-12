Orlando | Placido | Mi ha emozionato E quando c’è l’emozione | l’attore fa un buon lavoro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Intervista video a Daniele Vicari, Michelee Angelica Kazankova, regista e interpreti di, film presentato fuori concorso al 40° Torino Film festival e al cinema dal 1 dicembre. È una favola moderna, ambientata tra Bruxelles e l'Italia, il nuovo film del regista di Diaz, Daniele Vicari che sceglie di mettere a confronto presente e futuro attraverso l'incontro fortuito tra un vecchio e una bambina., questo il titolo del film presentato fuori concorso al 40esimo Torino Film Festival e al cinema dal 1 dicembre. È la storia di un burbero e silenzioso contadino interpretato da Michele, che si riscopre nonno di una ragazzina, Lyse (Angelica Kazankova), in una città, che per lui non è soltanto straniera, ma rappresenta un altro mondo, l'Europa. Con, Vicari, che dedica …

Prosegue al Dante di Daniele Vicari, protagonisti Michele Placido e Christelle Cornil. Quella di Orlando e Lyse è una favola moderna. Un vecchio e una bambina, senza volerlo, si ritrovano ... Una carriera lunga 50 anni, dal cinema al teatro: Michele Placido è un'autentica colonna dell'arte ... sala con una grande produzione come 'L'ombra di Caravaggio' e straordinario interprete di 'Orlando' ...