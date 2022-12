Oriana Marzoli | L’agguato a luci rosse finisce malissimo | “Sei uno schifoso!” VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’influencerci riprova: il siparietto hot infiamma il web, volano parole di fuoco durante l’approccio intimo nella notte. La modella venezuelana ha sicuramente scombinato le carte in tavola sin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà.(fonte youtube)Esperta conoscitrice del microcosmo dei reality, la pepata sudamericana è reduce da format come il “Gran Hermano” e “Supervivientes”, omologhi spagnoli delle versioni su Canale 5. Dopo aver scandagliato attentamente la fauna all’interno dell’acquario televisivo,ha puntato il radar su Antonino Spinalbese, ambito rubacuori, nonché ex fidanzato di Belen Rodriguez. Nonostante la loro iniziale vicinanza, condita da baci bollenti ed effusioni sotto alle coperte, l’hair-stylist ha recentemente preso ...

... Onestini interessato adAlfonso Signorini non ha alcun dubbio: Luca Onestini non è interessato a Nikita Pelizon, ma ad. A detta del conduttore del GF Vip, il suo concorrente ...Alfonso Signorini ha infatti annunciato l'ingresso di 6 nuovi concorrenti:, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Sarah Altobello . Proprio con quest'ultima, ...Gf Vip 7, Giaele De Donà dopo la lite con Antonella Fiordelisi la sbugiarda con Oriana Marzoli: “Non ha fatto bei commenti su di te!” Giaele De Donà è andata ufficialmente… Leggi ...Spavento nella Casa più spiata d'Italia per l'hair stylist, che dalla Rodriguez ha avuto la piccola Luna Marì Notte complicata per Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Il concorrente, noto per ...