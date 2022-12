Opzione donna sì | cuneo fiscale no Meloni con le armi spuntate al tavolo coi sindacati

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Apertura a modifiche sull'anticipo pensionistico. Ma per ora non ci sono spazi in manovra per ulteriori tagli alle imposte che gravano su imprese e lavoratori. Landini e Bombardieri: "Il giudizio resta negativo". Sbarra: "C'è disponibilità a programmare incontri"