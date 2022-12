Opzione donna | Pos | RdC | gli ultimi ritocchi alla Legge di Bilancio

- Oggi la scadenza per presentare gli emendamenti, ben oltre 400 concordati. In discussione la norma sul Pod, il tetto al contante, e le pensioi con. Stamattina la presidente del Consiglio vedrà i capogruppo di maggioranza, nel pomeriggio vedrà i ...Come cambia: salta la condizionalità dei figli "La notizia per il governo è che sulle grandi voci della manovra non ci fossero critiche sostanziali da Bankitalia", dice Giorgia Meloni ...Arriva l’alt del Tesoro allo scudo per i debiti delle società sportive, in quanto contrario all’emendamento al dl aiuti quater che avrebbe salvato il calcio dal dover pagare i versamenti sospesi per i ...Sulla legge di bilancio la linea della premier è una sola: siamo disponibili a ragionare su pos (su cui c’è già l’apertura della premier) e tetto ai contanti mentre sul reddito di cittadinanza non si ...