Opzione Donna | Peracchi | “La nuova ipotesi penalizza le lavoratrici e crea discriminazioni”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Ladile”. Così il segretario generale della Cgil di Bergamo, Gianni, si esprime in merito ai possibili scenari relativi all’uscita delle donne dal mondo del lavoro. “Fermo restando che si deve ancora svolgere il dibattito parlamentare, ma è difficile che possano esserci modifiche significative, il nuovo testo dilerispetto alla versione precedente. Quando è stata introdotta, prevedeva la possibilità che le donne potessero uscire dal lavoro a 57 anni d’età, poi questa soglia è stata spostata a 58 anni e in seguito a 60 con uno sconto di un anno per ...