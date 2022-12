Olimpiadi di Parigi 2024 | il Cio comunica le nuove modalità di qualificazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I Giochi Europei di Cracovia 2023 assegneranno i primi pass del pugilato per l’Olimpiade di. Il Comitato Olimpico Internazionale ha pubblicato i nuovi criteri diai tornei a cinque cerchi. Confermate sette categorie per gli uomini per un totale di 124 atleti (16 posti per i 51 kg, 18 posti per i 57 kg, 20 posti per i 63,5 kg e altrettanti per i 71 kg, 18 posti per gli 80 kg, 16 posti per i 92 kg e per i +92 kg). Confermate anche le sei categorie di peso previste per le donne per un totale di 124 posti, con alcune novità dal punto di vista della ripartizione: saranno 22 i posti nei tornei 50 kg, 54 kg, 57 kg e 60 kg, saranno 20 per la categoria 66 kg e 16 per la 75 kg. Il periodo disi aprirà il primo maggio 2023 e si chiuderà il 31 maggio. Gli atleti ...