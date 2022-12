Olanda | Van Dijk | 'Messi? Nessuno può vincere da solo | ha fatto la storia con Ronaldo'

All'apertura della voliera ha partecipato JobTol, il tecnico dello zoo di Amsterdam che ha seguito i due giovani avvoltoi dalla schiusa delle uova alla partenza per la Sardegna. Una volta liberi,...L'anello debole di- Argentina Incredibile ma vero, per LouisGaal è Leo Messi . L'allenatore ex Barcellona, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United, infatti, pensa che la Pulce possa non incidere per l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel 1974 la selezione olandese, capitanata da Johan Cruijff e con in panchina l’ex Ajax Rinus Michels, si appresta a giocare un mondiale con ...