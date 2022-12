Olanda | De Jong | «Messi il migliore in tutto | ma l’Argentina è anche altro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Frenkie De, centrocampista olandese, ha parlato in vista del match dei quarti del Mondiale controFrenkie Deha parlato in vista del match con, valido per i quarti di Qatar 2022. LE PAROLE – «Dobbiamo cercare di dominare il gioco e assicurarci di giocare meglio, non pensiamo solo a. Dobbiamo concentrarci sul giocare molto bene come squadra e non solo come singoli. Fantastico giocare con Lionel,è ilin. In questo non ho niente in particolare da dirgli. Non gli manderò messaggi prima della gara, magari dopo». L'articolo proviene da Calcio News 24.