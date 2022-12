Olanda-Argentina | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I Mondiali in Qatar entrano nella fase calda con i quarti di finale. Ad aprirli sarà, venerdì 9 dicembre 2022, alle ore 20, presso l’Iconic Stadium di Lusail, il match: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli orange si presentano in ottima forma a questo appuntamento dando ampie dimostrazioni di una crescita costante. Nella fase a gironi hanno chiuso al primo posto con 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Agli ottavi si sono sbarazzati degli Usa con un netto 3-1, disputando la loro miglior partita in questo torneo. Qualche difficoltà di troppo l’ha invece incontrata l’Albiceleste. L’esordio iridato è stato da incubo con la sconfitta contro l’Arabia Saudita, per poi rimettersi in carreggiata vincendo le altre due partite che gli hanno consentito di ottenere il primo posto ...