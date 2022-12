Oggi lasciano credere che Alessandra Mastronardi sia morta | altra bufala

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ci sono post ingannevoli che stanno girando in queste ore sui social, in primis su Facebook, lasciandochesia. I soliti contenuti creati ad arte, per attirare click verso un sito che andrebbe inserito nella black list di ogni smartphone e PC in Italia. Si cita un’intervista della diretta interessata (tra l’altro non recente), utilizzando la sua foto e la scritta all’interno che preoccupa non poco chi ha imparato a conoscerla sul grande schermo: “Lascia un vuoto devastante“. Insomma, chi non riesce a far visite con contenuti di qualità, prova a prendersi gioco del pubblico social in questo modo.apparentementesecondo alcuni post Facebook, ma è solo una fake news Inutile dire che qualcuno ci abbia ...